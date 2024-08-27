綠色和平：中國上半年燃煤電廠核准數銳減近8成

（中央社北京26日綜合外電報導）環保組織「綠色和平」一份報告顯示，全球最大燃煤電廠建設國的中國，今年上半年批准的設廠計畫數量銳減，但這會否是中國能源轉型的轉折點尚待觀察。

路透社報導，綠色和平東亞分部（Greenpeace East Asia）報告根據中國新計畫批准數據，發現中國的風能和太陽能容量上半年達到11.8兆瓦（TW），首次超越燃煤容量（11.7 TW），占所有新併網容量的84.2%。

與此同時，20日發布的報告顯示，中國上半年有14座燃煤發電廠投入生產，總發電容量為10.3百萬瓩（GW），與去年上半年相比減少79.3%。

綠色和平東亞專案負責人高玉和（Gao Yuhe，音譯）表示，隨燃煤發電建廠放緩，風能和太陽能正在強勁擴張，但尚不清楚放緩對碳密集型化石燃料的使用有何影響。

「中國各省之所以放緩燃煤電廠批准，會否是因在五年計畫間已批准太多燃煤電廠項目？抑或是在能源轉型的過程中，煤電已越來越不可行？只有時間能給出答案。」

綠色和平東亞分部表示，中國應將投資用於改善電網連接，以提高中國龐大的風能和太陽能發電設施輸出能力。

總部設於赫爾辛基的能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air），機構裡的分析師認為，中國的碳排量可能已在去年達到峰值。

他們的報告顯示，中國在今年第2季的碳排相比去年同期下降1%，這是自COVID-19疫情以來首次出現季度下降。

中國表示仍在建設煤電廠以維持電網穩定，並確保在需求高峰期，例如7月席捲中國大部分地區的破紀錄高溫期間，有足夠電力供調度。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130827