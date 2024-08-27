環境部拚碳費制度年底前上路 費率預告期將縮短

（中央社記者張雄風台北27日電）第5次碳費費率審議會將於9月9日召開，預計將就個別產業衝擊進行更詳細評估。環境部次長施文真今天表示，若討論出碳費費率，應該會縮短預告期，碳費制度仍能在年底前上路。

環境部將於9月9日召開第5次碳費費率審議會。環境部長彭啓明曾表示希望「再1、2次會議就決定費率」，也再三表明「碳費制度一定年底前上路」。

環境部次長施文真今天出席環境部「113年度科技論壇暨成果發表會」，會後接受媒體聯訪表示，費率仍交由審議會委員討論。

施文真說，若第5次審議會仍未能決定，目前尚未安排再下一次的開會時間，都要等這次會後再徵詢委員時間，不一定會是9月或10月之後才會再開會。

媒體追問，由於草案預告期通常為60天，若遲至10月才開會，是否會影響碳費上路的時間。施文真指出，碳費費率是一個數字或是一個數字區間，代表各方的專業、意見；費率預告在法制上有討論過，「預告期不會這麼長」，還是會注意、不會有法制作業的瑕疵。

第4次審議會於7月5日召開，根據會議記錄，碳費對總體經濟（以GDP為例）及消費者物價指數（CPI）所造成的影響不顯著；但第5次審議會應就個別產業衝擊進行更詳細評估。

此外，第5次審議會也擬討論碳費費率應分階段調整，並考慮一併訂出中長期（如2030年）目標費率。（編輯：陳政偉）1130827