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面臨類似挑戰 日本新加坡宣布合作碳捕集與封存

2024/08/26 17:21:21

（中央社雅加達25日綜合外電報導）日本和新加坡達成協議，決定加強雙方在碳捕集與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）領域的合作。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，新加坡貿易與工業部宣布，這項協議是21日於雅加達舉行的第2屆「亞洲．淨零排放共同體」（Asia Zero Emissions Community, AZEC）部長會議中，由新加坡貿工部第二部長陳詩龍與日本經濟產業大臣齋藤健（Ken Saito）簽署。

作為推動碳捕集與封存技術的一環，新加坡正擴大研究力度，還計劃與印尼開展跨境碳捕集與封存專案，這將使新加坡企業能將自身碳排運輸並存放在印尼。

能源巨頭埃克森美孚（ExxonMobil）和殼牌（Shell）也與新加坡合作推出一項創新的碳捕集與封存計畫，目的在大幅減少新加坡的二氧化碳排放。3方已透過聯營企業S-Hub，專注於評估碳捕集專案在金融、地點和碳封存技術可靠度方面的可行性。

日本正面臨與新加坡類似的挑戰，龐大的經濟仍高度依賴化石燃料，但缺乏足夠的二氧化碳封存容量。

日本近期宣布正在籌劃9項碳捕集與封存專案，其中5項涉及在國內封存二氧化碳，地點包括北海道、日本海、大東京地區和九州。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130826

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