中華電淨零目標獲SBTi驗證 拚2045年提前達陣

（中央社記者吳家豪台北26日電）中華電信今天宣布，繼去年7月通過國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議」（SBTi）溫室氣體近程減量目標驗證後，今年8月15日正式通過SBTi溫室氣體淨零（Net Zero）目標驗證。

中華電信發布新聞稿表示，相較於國際推動的2050年淨零目標，中華電信將超前5年提前達陣、完成目標。

面對氣候變遷全球升溫議題，中華電信以控制升溫攝氏1.5度為情境，設定2030年為近程目標，並於2023年通過SBTi溫室氣體範疇一、範疇二相較基準年（2020年）減碳50%、2030年溫室氣體範疇三相較基準年（2021年）減量25%的目標審查。

今年中華電信再度通過SBTi 2045年淨零目標審查，訂定2040年溫室氣體範疇一、範疇二相較基準年（2020年）減量95%，並於2045年溫室氣體範疇三相較基準年（2021年）減量90%，同步結合移除型碳權交易達成淨零目標。

此外，遠傳電信發布全台首本內容經第三方單位查證的供應商報告書，打造永續供應鏈，並規劃在2030年達成減排42%目標。

遠傳近期設立「循環經濟共享平台」，和供應商共同推動循環經濟。遠傳指出，由於電信業務遍及全台，對資通訊設備品質有極高要求，固定年限後須進行更新，過去多數只能當作廢棄物交由回收商處理，現在透過循環經濟共享平台，讓退役卻仍可用的電信設備例如機房設備、電池等有重生機會，不僅減少溫室氣體排放，也協助供應商降低成本。

除了「循環經濟共享平台」之外，遠傳也是全台首家加入愛立信環保回收計畫的電信業者，將汰舊的基地台清運、拆解分類為電子材料，讓基地台回收再利用率達98%，2年來已回收超過500公噸的電子廢棄物。

台灣大哥大繼今年5月加入EV100（Electric Vehicle 100%）全球交通載具電動化倡議後，今天宣布投資智慧共享電動機車領導品牌WeMo Scooter，在最新一輪增資中成為領投方，投資數百萬美元，支持WeMo進軍台中、台南，將服務範圍擴及全台五都，以及全台17台鐵、高鐵站站點租還的「環島縱貫線」計畫。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，這次策略領投WeMo，從消費者端驅動低碳交通轉型，未來也將結合行動服務，擬計畫推出員工私人用車換購電動汽機車的補貼專案，擴大減碳影響力。（編輯：蘇志宗）1130826