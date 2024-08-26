工研院設永續高階主管研習班 聯合國淨零專家開講

（中央社記者張建中新竹26日電）工研院開設第2期「永續高階主管國際研習班」，邀請聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）專家暨瑞士蘇黎世大學研究員麥可洛瓦（Axel Michaelowa）等擔任講師，帶領學員接軌國際，掌握淨零落實訣竅、鏈結產業人脈。

工研院今天透過新聞稿指出，第2期永續高階主管國際研習班將由國內外淨零相關專家從永續領導、政策框架與實踐、商機與技術布局、智慧助攻淨零落實等4個面向協助企業淨零轉型。

工研院表示，講師陣容有麥可洛瓦以及內政部國土管理署長吳欣修、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣中油董事長李順欽、三菱電機技術長安井公治，還有會計師事務所與工研院專家群。

研習班課程主題涵蓋全球氣候變遷協定與因應策略、國際淨零浪潮與台灣政策發展、低碳轉型的商業模式與獲利、低碳智慧工廠AI自動化等技術導入等，並邀請台灣中油和三菱電機分享企業經驗、實地參訪工研院前瞻淨零技術。課程預計10月8日開課，採實體與線上直播授課。

工研院產業學院執行長周怡君表示，在全球淨零永續的發展趨勢下，歐盟訂定碳邊境調整機制，各國也制定相關因應政策，國際企業加大要求供應鏈淨零減碳的力道，使淨零轉型已不再侷限於環保課題，更是攸關產業國際競爭力的經濟議題。

周怡君說，負責推動淨零永續的中高階主管，不僅要熟悉國內外淨零政策發展，更須具備為企業擘劃淨零策略的關鍵能力，包括掌握全球淨零排放趨勢、綠色交易和減碳技術，並制定和實施減碳策略，以協助企業掌握先機，實現永續發展目標。（編輯：林家嫻）1130826