環境部擬推生活碳足跡計算工具 估年底上路

（中央社記者張雄風台北26日電）環境部推行全民綠生活，為進一步提供民眾減碳依據，日常消費中設計「生活碳足跡計算工具」，預計於年底陸續上路，可估算個人在生活中的排碳熱點，進一步提供減碳建議方向。

根據國際能源總署（International Energy Agency, IEA）於2021年公布的「2050淨零：全球能源部門路徑圖」報告顯示，行為改變產生的減碳效果於2030年後才能逐漸展現，現階段至2030年前主要推動工作為建立民眾碳自覺。

環境部自2020年起推動全民綠生活政策，後續進一步研究生活碳足跡，研究結果發現從消費觀點，民眾直接與間接碳排放加總約66.8%，這也是生活型態與行為改變能影響的部分，其中飲食消費碳排放約占16.8%，平均每年每人飲食碳排放約1838公斤二氧化碳當量（CO2e）。

環境部綜合規劃司科長周雯萱告訴中央社記者，環境部正在設計「生活碳足跡計算工具」，主要包含住宅能源使用、交通、飲食、日常用品、其他消費等面向，但由於參數龐大，計算器可能在年底先由交通、飲食等陸續建置完成。

周雯萱解釋，這個計算器屬於教育功能，採行各種生活行為都能改變排碳量；由於大眾很容易低估自己的碳排，會以為碳排放是商業行為，與個人沒有關聯，但透過這樣的計算器，就可以估算自己1年的排碳量有多少。

周雯萱強調，計算器提供的數字並不是絕對值，也無法驗證，但能計算排碳的熱點，讓想要知道減碳的民眾，可以從碳足跡較高的面向開始改變。

舉例而言，調整空調使用習慣和更換老舊電器是非常有效的減碳措施，透過分析可以幫助個人和家庭瞭解不同行為對能源消耗的影響，進而採取更具針對性的行動來減少碳排放。（編輯：陳政偉）1130826