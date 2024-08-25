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營造低碳韌性社區 高市舉辦氣候變遷調適工作坊

2024/08/25 13:47:26

（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）為提升社區對極端天氣應變能力，高市都發局近期舉辦「氣候變遷調適工作坊」，邀社區探討因應氣候變遷的社區解方；另外，也設置2處社區園藝行，提供耐旱、耐熱樹種，免費申領栽植。

高雄市都發局與中華民國荒野保護協會近期合作舉辦「以社區為本的氣候變遷調適工作坊」，以科普、簡單易懂角度，引導民眾認識自己社區，將氣候變遷議題融入日常生活中，在面對氣候變遷帶來的改變與影響中可以如何因應。

高市府都發局長吳文彥今天透過新聞稿表示，面對氣候變遷挑戰，社區層級的社會溝通及調適行動至關重要；都發局推動社區營造實施計畫，鼓勵社區植樹與綠美化公共空間環境，引領社區認知極端氣候變遷衝擊，共同營造社區低碳韌性環境。

都發局也在燕巢橫山基地打造社造實驗場，規劃建設微滯洪草坡及整建排水系統，以兼顧基地景觀環境、保水與排水調洪機能；並建置綠色循環社造資材庫，回收堪用二手資材及工程剩餘、廢棄物料，提供社區再利用。

為增加社區綠環境，都發局也在路竹頂新社區及鳳山繽紛武松社區2處，設置社區園藝行，提供包括櫸木、肖楠等固碳能力強喬木，及黃連木、楝樹等耐旱耐熱樹種，免費提供社區及市民申領栽植，共同營造城市綠環境。（編輯：陳仁華）1130825

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