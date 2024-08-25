淨零減碳趨勢推升 上半年綠電交易10.4億度年增41%

（中央社記者劉千綾台北25日電）國際淨零浪潮推升下，企業綠電需求增加，去年綠電交易規模達17億，隨著政策鬆綁、綠電建置速度加速，今年上半年綠電交易達10.4億度，年增達41%，其中綠電轉供交易和自發自用憑證的交易量也逐年上升。

觀察歷年綠電轉供交易統計，自2020年5月起截至今年6月，已累計轉供交易481萬6929張，相當於48.16億度。綠電交易熱絡帶動下，2022年、2023年綠電交易量分別為11.25、17.21億度，皆達雙位數成長，分別年增67%、53%。

根據經濟部標準局統計，去年1月至6月綠電憑證交易約74萬張，相當於7.4億度，今年前6月累計憑證交易約104萬張，也就是說今年上半年綠電交易達10.4億度，年增幅度達41%。

標準局表示，自2020年綠電轉供交易啟動，促成了能源業、售電業、電子業、金融業、生技業、美妝業、法律服務業及商辦大樓等跨領域產業共同合作，完成綠電轉供，加上新買家陸續投入綠電交易市場，綠電交易持續熱絡。

除綠電轉供交易外，自發自用憑證的交易量亦逐年上升。觀察直轉供憑證成交紀錄，2023年539筆成交紀錄，2024年最新統計已達925筆；自發自用憑證成交紀錄方面，2023年共188筆，2024年最新統計為103筆。

政府積極發展再生能源下，經濟部預估今年台灣綠電的發電量估達356億度，根據調查，企業一年所需綠電共為221億度，每年綠電需求量評估將增加30億度，供給面則可增加7、80億度，可滿足產業綠電需求。（編輯：林淑媛）1130825