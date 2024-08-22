環境部週歲 彭啓明：最快2028年推總量管制碳交易

（中央社記者楊淑閔台北22日電）環境部改制滿1年，部長彭啓明今天說，盼3、4年內走到總量管制的碳交易，並須催生排碳減碳生態系，最快2027年研議完成，2028年實施；2032年減碳目標增至40%，年底定方案。

環境部舉辦「1週年部慶-智慧開拓 攜手啓航」記者會，邀請改制前的環保署前署長簡又新、沈世宏、蔡鴻德、張子敬等人與會，期許環境部接下來的任務是國際性的減碳永續任務。簡又新說，要從認知開始，行為才會改變，才有行動出來。

彭啓明簡報時表示，希望3、4年以內，一定要走到總量管制的碳交易，這當中需有最重要的淨零生態系，排碳減碳的生態系要催生出來，將透過各種方法創造，希望未來配合綠色成長戰略，可有新台幣千億元以上的投資，創造兆元產值，包含有工作機會，讓台灣各種產業提升。

彭啓明並期許資源循環不再是口號，要建立循環網絡，而建立循環經濟的大營收，對產業來說非常重要，垃圾處理也是其中一環，他估計3年內可以解決垃圾山問題；未來環境部將扮演過去環保署的監督者角色，加上整合者、推動者的角度來完成任務。

媒體聯訪時，彭啓明說，環境部研究總量管制的碳交易大概已有10年，將持續建立及完成，才能帶動排碳減碳生態系出來，快的話，2027年研議完成，2028年實施。

彭啓明簡報時並正式提出，2032年減碳目標要提升到40%，而非原本的24%加減1。彭啓明說，因為國家氣候變遷對策委員會上，中央研究院院士李遠哲問總統賴清德若連任，2032年能否減碳一半，賴總統有交代能否有更積極的目標，因此他提出40%目標，方案年底行政院會定案。

碳費子法方面，他說，8月底會在部裡或是行政院的層級發布，費率受企業關注，他期望碳費費率審議會9月還會開1次會，能開1到2次就搞定，因為共識已高，11、12月的年底應會有結果，未來1、2週會就碳費的詳情完整說明。

資源循環促進法部分，彭啓明表示，內部還在討論，這項法案的確會對廢棄物減量，未來估計資源循環零廢棄戰略至2030年可創造年產值3700億元，很多人會做這件事，必須統合在一起、由下而上，草案預計在下半年完成預告，公告需要一點時間，希望明年立法院開議時提案送審。

關於固體再生燃料（SRF）廠的管理則要採國際規格，彭啓明說，未來一定在源頭到最後使用全部比照歐盟標準加嚴處理，對業者的體檢報告預計9月中提出，公開給社會知道，也因指引要提升為管理辦法執行，必須做好分類，不能壓一壓就拿去燒，預計2、3成業者需要改進或退出，防弊業者非法濫倒，也有與內政部討論從嚴處理。

環境部補充，目前SRF的使用業者17家、製造業者49家，會退出的是後者。（編輯：管中維）1130822