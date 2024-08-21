印度改供電規則防孟加拉政治風險 牽動再生能源布局

（中央社新加坡20日綜合外電報導）孟加拉Summit集團董事長阿濟茲汗表示，在印度當局更改規則，允許專門出口電力的發電商在印度出售電力後，Summit集團計劃重新協商從印度進口再生能源電力的初步協議。

路透社報導，在孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）本月稍早因致命抗議逃離孟加拉後不到一週，印度修改了電力出口規則，使印度阿達尼電力（Adani Power）能將旗下哥達（Godda）燃煤發電廠接上印度國內電網。

哥達發電廠是唯一一座按合約出口全部電力的發電廠，新規則允許該電廠也能供電給印度國內市場。這樣一來除了能防範孟加拉的政治風險，可能也有利於未來的電力專案，裨益那些所產電力全部受限於出口合約的專案。

但Summit集團董事長阿濟茲汗（Aziz Khan）告訴路透社：「政策改變後，我在印度的夥伴可能會更傾向在印度銷售。我們公司會在孟加拉進行輸電相關投資，將不得不承擔更多風險。」

這家企業集團經營十幾座化石燃料發電廠，去年與包括塔塔電力再生能源公司（Tata Power Renewable Energy）在內的印度夥伴簽訂初步協議，將開發1000千瓩（MW）的再生能源專案，並從中取得電力供應。

孟加拉近99%的電力來自化石燃料，因此進口綠色能源來削減碳排對孟加拉來說至關重要。在這個人口稠密、擁有1億7000萬人口的國家，土地稀缺限制太陽能發電量增加。

總部位於新加坡的Summit Power International是Summit集團發電資產的控股公司，阿濟茲汗表示，這家公司正在探索更多選項，包括延遲投資直到政策更加明朗，以及重新協商財務條款以應對更高風險等。

阿濟茲汗指出，由於孟加拉新政府上台，Summit途經印度輸入潔淨能源的計畫也面臨不確定性，這家公司計劃在不丹和尼泊爾興建700 MW的水力發電廠，作為30億美元區域潔淨能源投資的一環。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130821