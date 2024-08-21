淨零排放科技國際賽13國師生競技 清大團隊奪冠

（中央社記者陳至中台北21日電）2024淨零排放科技國際競賽今天登場，13國998名師生參與，最終由清華大學團隊研究低碳回收純化技術，獲得主競賽冠軍；美國維吉尼亞理工學院暨州立大學團隊拿下國際賽冠軍。

由台灣大學和東元科技文教基金會共同主辦的「2024淨零排放科技國際競賽@Taiwan」總決賽登場，總獎金達新台幣650萬元，總共有240件作品參與，透過資料審查，主競賽和國際賽各挑選20個團隊進入總決賽。

決賽結果揭曉，主競賽由清華大學團隊以「稀有磁理-創新低碳回收純化技術」獲得冠軍和100萬元獎金，亞軍為中興大學團隊的「有害廢棄物之高值化再利用」，季軍為台大團隊的「電驅動酸鹼震盪碳捕捉再利用」。

國際賽部分，冠軍由美國維吉尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Polytechnic Institute and State University）團隊拿下。

主辦單位、台大校長陳文章表示，今年是台大第2年與東元基金會合作舉辦競賽，不論是參賽隊伍還是贊助單位，數量都成長許多，可見各界對淨零排放議題的重視。

東元集團董事長利明献表示，很高興看到參賽團隊提出碳捕捉、氫能製造、儲能、充電裝置、廢熱回收利用等相關主題，這些都是東元電機目前努力為客戶提供解決方案的領域，期待未來能將這些新興科技轉化為產業技術。

東元科技文教基金會自2008年起，持續耕耘於節能減碳國際競賽。基金會董事長李世光表示，感謝來自世界各地團隊的參與，深信在競賽的壓力與交流中都會有所斬獲，並期盼在全球淨零路徑中，以「人才培育」為本，共同發揮價值。（編輯：管中維）1130821