>永續台灣

淨零排放科技國際賽13國師生競技 清大團隊奪冠

2024/08/21 18:52:37

2024淨零排放科技國際競賽21日在台灣大學登場，共有來自13國、998名師生參與，最終由清華大學團隊研究低碳回收純化技術，獲得主競賽冠軍。（主辦單位台大、東元科技文教基金會提供）中央社記者陳至中傳真 113年8月21日

2024淨零排放科技國際競賽21日在台灣大學登場，共有來自13國、998名師生參與，最終由清華大學團隊研究低碳回收純化技術，獲得主競賽冠軍。（主辦單位台大、東元科技文教基金會提供）中央社記者陳至中傳真 113年8月21日

（中央社記者陳至中台北21日電）2024淨零排放科技國際競賽今天登場，13國998名師生參與，最終由清華大學團隊研究低碳回收純化技術，獲得主競賽冠軍；美國維吉尼亞理工學院暨州立大學團隊拿下國際賽冠軍。

由台灣大學和東元科技文教基金會共同主辦的「2024淨零排放科技國際競賽@Taiwan」總決賽登場，總獎金達新台幣650萬元，總共有240件作品參與，透過資料審查，主競賽和國際賽各挑選20個團隊進入總決賽。

決賽結果揭曉，主競賽由清華大學團隊以「稀有磁理-創新低碳回收純化技術」獲得冠軍和100萬元獎金，亞軍為中興大學團隊的「有害廢棄物之高值化再利用」，季軍為台大團隊的「電驅動酸鹼震盪碳捕捉再利用」。

國際賽部分，冠軍由美國維吉尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Polytechnic Institute and State University）團隊拿下。

主辦單位、台大校長陳文章表示，今年是台大第2年與東元基金會合作舉辦競賽，不論是參賽隊伍還是贊助單位，數量都成長許多，可見各界對淨零排放議題的重視。

東元集團董事長利明献表示，很高興看到參賽團隊提出碳捕捉、氫能製造、儲能、充電裝置、廢熱回收利用等相關主題，這些都是東元電機目前努力為客戶提供解決方案的領域，期待未來能將這些新興科技轉化為產業技術。

東元科技文教基金會自2008年起，持續耕耘於節能減碳國際競賽。基金會董事長李世光表示，感謝來自世界各地團隊的參與，深信在競賽的壓力與交流中都會有所斬獲，並期盼在全球淨零路徑中，以「人才培育」為本，共同發揮價值。（編輯：管中維）1130821

台灣大學 李世光 東元電機 台大團隊 清華大學 陳文章 淨零台灣 利明献 東元科技文教基金會

相關新聞

面對全球暖化、極端氣候的挑戰，台灣身為地球公民的一分子，責無旁貸。中央社在邁向百年之際，一本專業，建構淨零碳排網站，以國際報導為經、國內報導為緯，提供第一手、即時的淨零趨勢、法令與科技新知，帶領讀者與國際社會同步，邁向低碳未來。

Logo設計理念：結合中央社企業識別（CNA）及兩個無限符號（∞），象徵對環境永續付出、循環不懈的承諾。

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明。當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。

友站連結