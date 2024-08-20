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雲豹能源子公司獲京元電採購逾13億度綠電

2024/08/20 16:22:17

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）太陽能廠雲豹能源今天下午宣布，子公司天能綠電與晶圓測試廠京元電簽署綠電購售協議，將展開為期15年以上，總供應京元電超過13億度綠電，協助京元電台灣廠區實踐2050年綠電使用率100%目標。

雲豹能源指出，這可增加天能綠電營收和獲利表現，強化業務合作並提升競爭能力。

雲豹能源透過新聞稿指出，今天上午協議由雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔，以及京元電董事長李金恭代表雙方出席締結合作。

雲豹能源表示，天能綠電結合母公司雲豹能源多元綠電資源，以太陽光電及風力發電作為此次綠電合作供應來源，預計2027年起，轉供京元電竹南分公司、銅鑼分公司電力需求，提高再生能源使用率。

李金恭表示，因應全球氣候變遷，京元電致力實現減碳承諾，從2023年開始認購綠電，並提升再生能源使用績效，此次與雲豹能源展開長期綠電購售合作，可提升企業國際競爭力，將幫助2050年台灣廠區完成綠電使用率100%的永續目標。

趙書閔預估，今年雲豹能源集團綠電轉供簽約量持續增加，目前持續與各大廠商洽談綠電購售服務。

雲豹能源引述國家再生能源憑證中心公布發行憑證張數統計，今年8月天能綠電售光電憑證張數超過1.3萬張，累計今年度天能綠電銷售逾8.9萬張太陽光電憑證，市占率27.65%。（編輯：張良知）1130820

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