研究：碳移除僅供輔助 根本之道仍在減排

（中央社倫敦18日綜合外電報導）在各國宣示淨零排放下，碳移除成為顯學。但牛津大學的學者主張，即便各種從環境中移除溫室氣體的新技術不可或缺，若要遏止全球暖化，削減碳排仍是最根本之道。

全球近200國於2015年達成巴黎協定（Paris Agreement）同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內，即所謂2度或1.5度「氣候目標」。各國並相繼訂定在21世紀中葉前達成淨零排放的期程。

二氧化碳可以透過多種方式去除，包括透過恢復森林或泥炭地等基於自然的方法，還有透過直接空氣捕集（DAC）、生物炭（biochar）以及碳捕集與儲存（CCS）等人為新技術。

然而牛津大學學者考蒂科特（Ben Caldecott）、強斯東（Injy Johnstone）在一份論文中主張，雖然實現淨零排放的路途上，碳移除相關行業與技術不可或缺，但歸根結底只能算「有限度工具」，不能本末倒置。

兩人在論文中估計，假設每移除一噸碳排的最低價格為100美元，且只考慮技術和經濟上可行（不談政策方面的變因），2025至2100年之間若想將暖化壓到平均增溫攝氏1.5度，可能還是會有高達490億噸二氧化碳是無解難題。

大自然沒有無限的碳儲存能力，所有天然碳匯最終都可能將一些儲存的二氧化碳釋放回大氣。新型除碳科技發生這種逆轉的風險固然較低，但因技術複雜而成本嚇人，何況研發與設置必要基礎設施很耗時，而壓低碳排遏止暖化已刻不容緩。

根據今年6月一份由牛津大學另一團隊所做的全球碳移除報告（The State of Carbon Dioxide Removal-2nd Edition）顯示，目前全球從大氣中移除的二氧化碳僅約20億噸，且決大部分來自植林等傳統方法。

新型態的碳移除方法（生物炭、DAC、CCS）等僅佔總移除量不到0.1%，約130萬噸。2022年全球光來自化石燃料與工業的碳排即達371億噸。

線上統計資料網站Statista顯示，當前新式除碳技術，成本幾無低於每噸100美元以下。例如直接從空氣捕集（DAC）技術，到2023年漲至每噸715美元，最貴的海洋鹼性增強（OAE，一種將海洋表面沉積鹼性礦物質以移除二氧化碳的技術）高達每噸1608美元。（譯者：陳亦偉）1130819