推動綠色醫療 衛福部砸2000萬輔導醫院減碳

（中央社記者吳欣紜台北17日電）醫療院所雖非國內碳費徵收對象，但仍屬能源消耗大戶，衛福部長邱泰源今天說，預計透過新台幣2000萬經費輔導醫院減碳，包含提升人員知能、協助醫院碳盤查。

環境部與衛生福利部今天共同舉辦「綠色醫療高階主管領航營」，邀請各級醫院及醫界公協學會高階主管參與，盼能推動綠色醫療。

醫療院所是國內非生產型產業中的能源消耗大戶，環境部長彭啓明今天說，醫療機構為了救人有許多能源消耗，國際組織推估，醫療產業約占全球溫室氣體排放4.4%；另外醫療院所也有許多醫療廢棄物，希望醫院能考慮在執行救人義務時也可以對環境永續有助益。

彭啓明說，今天找醫療主管來就是希望醫院可以自主做碳盤查，而醫院減少能耗也可以省錢，對健保有很大幫助。

邱泰源則說，衛福部分階段推動綠色醫療，包含第1階段協助醫療機構淨零碳排知能，並協助醫院碳盤查，第2階段則是持續輔導醫療機構培育碳盤查種子人員，後續也將利用獎勵引導醫院達成目標，相關輔導計畫經費約2000萬，各階段也都會跟環境部合作推動。

彭啓明說，國外的醫療機構多數都沒有被收碳費，但仍鼓勵醫院積極節能減碳，可以節省開支，希望醫院不只救人也可以救地球減少能耗。（編輯：陳政偉）1130817