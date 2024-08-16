高市淨零城市發展自治條例 3面向推動綠色城市

（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市政府今年6月3日公布「高雄市淨零城市發展自治條例」，高市都發局表示，運用都市設計導入淨零與永續原則，3大面向打造高雄為綠色韌性城市。

都市發展局長吳文彥透過新聞稿表示，淨零城市發展自治條例第19條具體指出，在進行城市規劃時，應秉持減緩與調適並重原則，都發局在都市設計審議時，特別關注3大面向，包括遮蔭涼適的步行空間、綠色基盤設施、以及推廣低碳運輸系統，期望提升開發案的淨零友善措施。

都發局表示，為強化綠色基盤設施，推動設置綠色屋頂、太陽能光電板及滯洪設施等，都市設計審議時，特別關注光電設施量體與整體校園景觀協調問題，以達到兼顧減碳與美觀目標。

在楠梓區油廠段的大樓新建工程中，都市設計基準規定開發案要呼應半屏山自然生態景觀，具體設置低衝擊開發（Low Impact Development）設施，申請單位保留既有喬木群，採用微滯洪下凹設計，增加自然入滲以提升保水性能，並設置生態池提供滯洪空間。

都發局說明，推廣低碳運輸系統方面，前鎮區的亞灣智慧科技大樓開發案，從綠廊環境延續、都市防洪及降低都市熱島等3大面向著手，取得建築能效2級標章、銀級綠建築標章與銀級智慧建築標章等，打造淨零城市的示範建築，未來結合城市大眾運輸系統，達到淨零減碳的目標。

此外，為提供良好的休憩步行環境，都發局都審時會要求增加植栽綠化，營造樹蔭步道，鼓勵遮蔽設施降溫和設置街道家具等。例如美術館與農16地區，在都市設計基準內對於綠化程度、樹種、喬木生長環境都有具體規範；而鳳山區華泰段商場開發案，則是審議時著重涼爽優質的步行環境。（編輯：謝雅竹）1130816