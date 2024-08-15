訪視中龍鋼鐵 鄭麗君：政府持續帶動企業深度節能

（中央社記者蘇木春台中15日電）行政院副院長鄭麗君今天訪視中龍鋼鐵，實地了解節能成效，她表示，行政院通過經濟部提出的「深度節能推動計畫」，政府將提供更多資源與技術輔導，帶動更多企業成功轉型。

鄭麗君今天在經濟部政務次長何晉滄、能源署副署長吳志偉及民進黨立委何欣純等人陪同下，前往位於台中龍井區的中龍公司訪視。

會中由中龍公司總經理呂紹榮及中龍企業工會理事長蔣秉松等人帶領，實地了解加熱爐爐溫自動控制系統、鋼胚直接熱進爐節能專案與智能物流節電等節能措施。

鄭麗君致詞時表示，協助產業雙軸轉型是政府未來重要政策方向，總統賴清德上任後即提出國家希望工程，未來台灣將以創新驅動成長，以全新思維模式帶動經濟升級轉型及下一波成長動能。

鄭麗君指出，行政院8日已通過經濟部提出的「深度節能推動計畫」，預計4年投入新台幣353億元，政府將提供更多補助資源、技術輔導及投資抵減等誘因，帶動更多企業成功轉型。

鄭麗君也感佩中龍公司，多年來投入130多億元，執行200多項減碳行動，達成逾3%節電成果，並於去年獲得經濟部節能標竿金獎。

呂紹榮說，未來中龍公司也將配合經濟部「深度節能推動計畫」，並努力達成目標；在淨零轉型部分，中龍公司與母公司中鋼已成立碳中和推動小組，訂立短、中、長期路徑規劃，以2018年為基準年，短期將於2025年減碳7%，中期規劃於2030年減碳25%，長期目標在2050年達成碳中和。（編輯：陳仁華）1130815