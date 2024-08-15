投資永續力ESG趨勢論壇 9/10台北登場

（中央社台北15日電）響應全球永續趨勢，中央社將於9月10日舉辦「投資永續力 ESG趨勢論壇」，邀請產官學界人士與會，提供企業永續策略與方向，共同探討ESG挑戰。歡迎各界人士踴躍報名，活動資訊請上活動官網https://cnaevent.com.tw/2024/esgforum/。

ESG是現在企業和投資者越來越重要的評估標準之一。許多投資者和機構認為，考慮ESG因素不僅有助於減少風險，還能夠發現潛在的價值機會，同時對社會和環境產生積極影響。因此，ESG已成為推動可持續發展的重要工具之一，引起了全球企業和金融界的廣泛關注和實踐。

今年適逢中央通訊社成立100年暨改制28週年，與社團法人台北市會計師公會、臺灣證券交易所合作，於9月10日在集思交通部國際會議中心舉辦「投資永續力 ESG趨勢論壇」。臺灣證券交易所董事長林修銘、金融監督管理委員會副主委陳彥良、中央社董事長李永得等貴賓將蒞臨與會，並邀請各領域專家分享經驗。

其中，國立臺北大學財務暨永續發展副校長池祥麟將闡述「全球ESG永續投資與金融商品創新趨勢」；臺灣指數公司總經理陳文練分享「執行責任投資完善盡職治理」；財團法人中小企業信用保證基金副總經理張文巧剖析「綠色金融中小企業授信解密」；台北市會計師公會永續發展委員會主任委員于紀隆說明「反漂綠 - 投資等級的永續報導新趨勢」；行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫則分析「建構企業碳盤查力 加速金融業淨零轉型」。講者經驗豐富，分享實務經驗與趨勢，精彩可期。

隨著環境問題和社會挑戰日益嚴峻，金融機構不僅要追求經濟效益，更需承擔社會責任，支持綠色投資和可持續項目。金融對談部分，聚焦「暢談綠色金融與永續投資對台灣資本市場的貢獻」，暢談推動金融業與可持續發展的深度融合。

這項論壇匯聚各界專家、學者和業界領袖，探討透過創新金融工具和政策，促進資源有效配置，減少環境足跡，並提升社會福祉，期盼知識分享和跨界合作，能夠激發更多創新思維，推動金融業成為實現可持續發展目標的重要力量。1130815