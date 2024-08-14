邁向零碳永續新時代南部場 專家對談提供減碳解方

（中央社記者洪學廣高雄14日電）中央社「邁向零碳永續新時代」系列論壇南部場，今天下午在高雄市立圖書館總館登場，邀請產官學界碳權專家對談，引領台灣邁向淨零永續，為企業減碳提供有效解方。

「邁向零碳永續新時代」系列論壇南部場次由高雄市政府環保局活動協辦，包括民進黨立委邱議瑩、高雄副市長羅達生、環保局長張瑞琿等人均出席力挺，中央社董事長李永得也代表主辦單位，期待在台灣邁向2050淨零碳排願景上，以出版「碳交易的28堂課」及舉辦系列論壇，給業界及閱聽民眾作為實用工具書，提供減碳解方，善盡中央社新聞媒體社會責任。

李永得致詞指出，碳交易是一個媒介，也是完成整個淨零減碳的其中一種方法，國際上已透過很多規範、法律、貿易要求實施，所以已經是「兵臨城下」；高雄是全台碳排量最高城市，10幾年前市府原本有機會推動減碳實驗室但因故告吹，有點可惜。

李永得說，中央社運用國內外記者，報導國外案例、法令，以及國外碳交易所運作情況、碳權到底在賣什麼等，減碳除政府、企業外，最後還是會影響每一個人，也會影響未來百年人類文明；中央社作為報導者，報導每個人經驗，也希望在座很多專家根據經驗提供案例分享，幫助每個人。

中央社「邁向零碳永續新時代」系列論壇高雄場，14日在高雄市立圖書館總館舉行，中央社董事長李永得（圖）代表主辦單位致詞。中央社記者董俊志攝 113年8月14日

羅達生表示，市府從法規、技術、人才、市場交易、財政金融等面向持續布局，例如去年通過高雄自治條例，要求每2年要提出碳預算額度，技術發展部分則有碳盤查等；人才部分也成立淨零學院，包括市府各局處首長都要拿到相關國際證照，希望各局處了解碳盤查、碳足跡等知識；金融部分正跟金管會合作提供資源；最後，在市場交易，市府成立淨零產業大聯盟，推動服務供應鏈，形成供需雙方市場規模。

「邁向零碳永續新時代」系列論壇活動，由中經院能源與環境研究中心主任劉哲良主持並進行專題引言，帶領大家從「碳交易的28堂課」書中，導讀各企業減碳作為、全球碳市場現況，作為進入碳權交易入門課程。

高雄場論壇上半場邀請台灣碳權交易推廣協會理事長楊明坤、台灣碳權交易所協理吳逸萱、日月光高雄廠企業職安處副處長顏俊明、中山大學碳權研究與服務中心組長王右仁等人共同與談，針對碳交易最新實務動態解析、碳費機制配套措施，在清楚脈絡下為碳權交易提供實務解析，為各領域人士邁入碳交易市場建立嶄新概念。

下半場則由如保興業總經理王文信、中山大學化學系特聘教授陳軍互、台灣中油煉製研究所副所長張仁耀、中鋼公司環境保護處處長吳一民等人共同與談，帶領大家從中找到學習之路，解除各界對低碳轉型碳焦慮，協助各中小企業推動淨零碳排，跨越知識門檻。

從台北、台中到高雄，「邁向零碳永續新時代」系列論壇，在南台灣暫時劃下圓滿句點，中央社也將持續引領台灣，在邁向「2050淨零碳排」願景路徑上，共同接軌國際零碳目標而攜手努力，與社會各界一起永續轉型。（編輯：陳仁華）1130814

中央社「邁向零碳永續新時代」系列論壇高雄場，14日在高雄市立圖書館總館舉行，高雄市副市長羅達生（圖）出席致詞。中央社記者董俊志攝 113年8月14日

中央社「邁向零碳永續新時代」系列論壇高雄場，14日在高雄市立圖書館總館舉行，透過政策、企業、學術多方交流對話，進一步認識碳交易。中央社記者董俊志攝 113年8月14日

中央社「邁向零碳永續新時代」系列論壇高雄場，14日在高雄市立圖書館總館舉行，為各領域人士邁入碳交易市場建立嶄新概念。中央社記者董俊志攝 113年8月14日