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綠電挺AI 台南太陽光電同意備案數逾萬件

2024/08/14 18:16:00

（中央社記者張榮祥台南14日電）綠電是科技業連結國際市場關鍵門票，台南市政府統計，截至今年7月，台南太陽光電同意備案數1萬2736件，備案容量4.53GW，充沛綠電將成為AI業者連結國際綠色生產最大基石。

台南市經濟發展局今天發布新聞稿指出，台南400年前進入大航海時代登上國際舞台，如今台灣以智慧科技島成為世界中心，台南更因科技生態系統發展完備，儼然是中心的核心。

經發局表示，行政院長卓榮泰今年6月15日參訪沙崙智慧綠能科學城，宣布台灣第一座人工智慧產業專區將在台南高鐵特定區周遭設置，中央預定投入新台幣100億元國發基金與公共建設預算，攜手推動AI（人工智慧）產業。

AI產業最看重綠電、再生水、土地及人才等資源，台南市豐厚日照條件、完整綠能產業鏈及沙崙智慧綠能科學城創新資源，利於推動各項能源轉型政策。截至今年7月，台南太陽光電同意備案數1萬2736件，備案容量4.53GW，位居全台之冠。

此外，台南屋頂光電案件數1萬1466件，容量1.96GW，小型案場也可透過售電聚合商，統一轉供科技業者，以聚沙成塔方式支持科技產業發展。

經發局表示，淨零碳排是國際社會共識，也是全球產業生產趨勢，台南擁有豐沛再生能源供給能量，將有助於生產、生態及綠能的共榮永續發展目標。（編輯：郭諭儒）1130814

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